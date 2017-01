Mezzo in fiamme sul GRA

Chiusura tra Laurentina e Pontina

Chiusura in corso del GRA nel tratto tra Laurentina e Pontina in corsia esterna a causa di un mezzo pesante in fiamme.

L'autotreno trasportava balle di carta.

Il tratto è chiuso al traffico veicolare temporaneamente e deviato sulla viabilità esterna con uscita obbligatoria allo svincolo Pontina (n. 26).

Al momento i Vigili del Fuoco stanno portando a termine le operazioni di spegnimento. Al lavoro anche personale Anas per la regolazione del traffico, la rimozione del veicolo incendiato e la pulizia del piano viabile, al fine di ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.