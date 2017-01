Acilia: crolla una palazzina di due piani

Il cedimento forse a seguito di una fuga di gas

Una palazzina di due piani è crollata poco dopo le 14 in via Giacomo della Marca, in zona Acilia. Sul posto immediato l'intervento di carabinieri, 118 e vigili del fuoco.

Al momento si cerca tra le macere per accertare se ci siano altre persone coinvolte nel crollo. Secondo quanto battuto dalle agenzie il crollo sarebbe dovuto ad una fuga di gas.

Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie con ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo. È stato trasportato dal 118 di Roma all'ospedale Grassi di Ostia in codice giallo.

La procura di Roma ha avviato un'inchiesta sul crollo Il pm Mario Palazzi si sta recando sul posto per un sopralluogo e procede per disastro colposo.